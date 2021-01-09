Определяемся с категорией напитков и ценовым диапазоном. Дипломированный сомелье команды XWINE всегда может подобрать варианты в соответствии с вашими предпочтениями.

Дизайн-макет подарка мы подготовим для вас совершенно бесплатно в соответствии с предоставленным ТЗ, опираясь на уже имеющуюся концепцию, или же, предложим свои варианты решения в соответствии с основной идеей!

На данном этапе мы с вами также определяемся с вариантом подарочной упаковки. Это может быть тубус, выполненный в соответствии с корпоративным стилем. Подарочный футляр из кашированного картона с ложементом под бутылку и бокалы, на магните или с элегантными лентами. Возможен вариант подарочной упаковки из дерева: пенал с наполнителем или же футляр из ценных пород дерева с нанесением гравировки и цветным ложементом.