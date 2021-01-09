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В мире подарков существует множество способов сделать ваши подарки по-настоящему особенными. Одним из самых элегантных и персонализированных вариантов является гравировка на бутылке вина. Гравировка вин – это искусство добавить индивидуальность и уникальность в ваш подарок, сделав его незабываемым!
Нанесение уникальной гравировки на бутылку с вином станет эксклюзивным произведением искусства. Вы можете использовать логотип, поздравление, дату или даже перенести изображение с фотографии, сделать портрет – все, что может иметь особое значение для получателя, и перенести на бутылку вина с помощью гравировки. Поздравление с днем рождения, юбилеем, свадьбой или другим особым событием. Гравировка создает не только красивый визуальный эффект, но и делает подарок глубже и индивидуальнее.
Процесс создания подарка с использованием гравировки цветом на бутылках и бокалах: отличаемся выгодно!
Определяемся с категорией напитков и ценовым диапазоном. Дипломированный сомелье команды XWINE всегда может подобрать варианты в соответствии с вашими предпочтениями.
Дизайн-макет подарка мы подготовим для вас совершенно бесплатно в соответствии с предоставленным ТЗ, опираясь на уже имеющуюся концепцию, или же, предложим свои варианты решения в соответствии с основной идеей!
На данном этапе мы с вами также определяемся с вариантом подарочной упаковки. Это может быть тубус, выполненный в соответствии с корпоративным стилем. Подарочный футляр из кашированного картона с ложементом под бутылку и бокалы, на магните или с элегантными лентами. Возможен вариант подарочной упаковки из дерева: пенал с наполнителем или же футляр из ценных пород дерева с нанесением гравировки и цветным ложементом.
Перед началом гравировки с каждой из бутылок вручную снимается оригинальная этикетка, зачищается клей и обезжиривается стекло. Затем изделие оклеивается специальной пленкой на которую предварительно выведено изображение заранее согласованного макета. После оклейки каждая из бутылок тщательно проматывается бумажной лентой с целью недопущения попадания песка в процессе гравировки на открытые части. (Попадание песка на открытые части приведет к матированию данной области стекла, что в последствии отразится на презентабельности конечного изделия).
Далее осуществляется пескоструйная обработка бокала или бутылки под определенным давлением, вручную, и в последствии мы окрашиваем будущий подарок водостойкими красками. Все это довольно трудоемкий процесс, но в тоже время конечный результат выглядит невероятно круто!
В технологии производства винных сувениров мы используем высокотехнологичное импортное оборудование, что позволяет добиться высочайшей детализации наносимого изображения.
Многие производители используют данный метод декорирования при создании ограниченных партий премиальной продукции. Это связанно с тем, что на фоне классической «этикетки», гравировка выглядит гораздо эффектней!
Процесс обработки не влияет на качество содержимого бутылки, поскольку повышения или понижения температуры не происходит. На протяжении всего процесса декорирования напиток остается полностью герметичен.
После окраски изделия цветной водостойкой краской мы приступаем к сушке и последующему снятию бумажных лент, зачистки использованной пленки. Приводим каждую из бутылок в презентабельный подарочный вид, тщательно протирая определенными средствами по уходу за изделиями из стекла.
Параллельно с изготовлением тиража вин с гравировкой мы запустили производство подарочной упаковки – приступаем к формированию каждой подарочной единицы в соответствии с заранее согласованным составом. Собираем по упаковкам напитки, бокалы, возможное гастрономическое сопровождение и т.д.
Организовываем адресную доставку. Вам остается самое приятное – Подарить!
Когда вы выбираете вино для гравировки, вы можете учесть предпочтения получателя. От классических красных и белых вин до игристых и десертных – выбор огромен! Вы можете выбрать вино, которое лучше всего сочетается со вкусами и предпочтениями получателя. И когда бутылка вина становится уникальной благодаря оригинальной гравировке, она приобретает еще большую ценность!
Такие винные подарки идеально подойдут для всевозможных событий и получателей. Они могут быть прекрасным подарком для друзей, семьи или коллег. А также в качестве бизнес подарков для клиентов компании и деловых партнеров. Это отличный выбор для подарка на свадьбу, юбилеев и корпоративных мероприятий. Гравировка на бутылке добавляет ощущение роскоши, индивидуальности и заботы о деталях.
Когда вы дарите подобный винный подарок, декорированный цветной гравировкой, вы не только дарите вино, но и создаете впечатление о внимании и заботе. Это подчеркивает важность момента и значимость отношений. Получатель будет рад видеть, что вы потратили время и усилия на создание персонализированного подарка, который однозначно станет незабываемым.
Гравировка вин – это прекрасный способ превратить обычное вино в нечто особенное. Она добавляет уникальности, индивидуальности и позволяет выразить свои чувства и эмоции через подарок. Ощутите радость и восхищение в глазах получателя, который получит не только вкусный напиток, но и неподдельно личный и ценный подарок!
Гравировка на бутылке виски или коньяка – еще одна идея уникального подарка!
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